C'è anche Chiara, sorella di Davide Frattesi, all'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Salernitana. Da mesi si rincorrono infatti le voci su una storia della ragazza con Weston Mckennie, centrocampista bianconero, regolarmente titolare nella sfida di oggi.Chiara è stata "pizzicata" dalle telecamere di DAZN poco prima del fischio d'inizio, in uno dei box speciali, spesso destinati a parenti e amici dei calciatori. Ovviamente, non è passato inosservato all'occhio attentissimo dei social networks.