L'ottavo di finale di Coppa Italia traall'Allianz Stadium ha segnato un nuovo record in termini di ricavi e spettatori. I proventi sono aumentati del 79% rispetto al 2019/20, quando la Juventus affrontò l'Udinese con 35.175 spettatori. Questo rappresenta un notevole incremento del 69,6% rispetto al 2022/23, quando la Juventus giocò contro il Monza con 21.003 spettatori. La straordinaria affluenza e i ricavi record sottolineano l'entusiasmo dei tifosi e l'attrattiva delle partite di Coppa Italia, confermando l'Allianz Stadium come una cornice ideale per eventi calcistici di rilevanza. Mai un ottavo di finale di Coppa Italia era andato così bene.