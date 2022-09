Possibile rivoluzione in vista nella formazione dellaper la sfida di domenica sera contro la. Dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta con il PSG, Massimilianosembra infatti intenzionato a cambiare buona parte dei titolari, forse anche pensando al match di mercoledì contro ilche, per sua stessa ammissione, sarà molto importante per il cammino in Champions League della sua squadra. Ancora in dubbio sia Wojciechche Angel, con il Fideo che dovrebbe essere lasciato a riposo con la speranza di recuperarlo per la sfida europea.- Tra i possibili cambiamenti in vista del posticipo c'è innanzitutto quello relativo al modulo. L'ipotesi 3-5-2 è ancora percorribile, ma non è escluso che il tecnico livornese decida di cambiare passando al 4-4-2 o 4-3-3. In difesa, Federicoe Danieleinsidiano per una maglia da titolare Leonardoe Gleison, quest'ultimo fresco di convocazione nella Nazionale brasiliana. Probabile un turno di stop per(così come per almeno uno tra Juan), mentre Mattiaè pronto a diventare padrone della fascia destra lasciando quella sinistra a Filip- In mediana potrebbe giocare Weston, in gol contro il PSG, al posto di Leandro, con Manuelspostato in regia e Adrienal suo fianco. Praticamente certa la presenza dal primo minuto di Dusan, che potrebbe essere assistito - un po' a sorpresa - da Moise: l'azzurro classe 2000 sembra essere in ballottaggio con Arek, ma in caso di tridente potrebbe comunque trovare spazio. Nulla, comunque, sarà lasciato al caso. La Juve non può più permettersi passi falsi, e Massimiliano Allegri lo sa bene: a lui e ai suoi uomini il compito di dimostrare sul campo che la partita contro la Salernitana è davvero "più importante di quella contro il PSG".