È tutto pronto per la sfida tra Juventus e Salernitana. La Juventus ha aperto le vendite dei biglietti per il match di domenica 20 marzo alle ore 15. Di seguito tutte le informazioni utili per assistere alla sfida:

Da oggi, lunedì 28 febbraio, saranno aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Come sempre i Member, e nello specifico i J1897, avranno la precedenza:

– dalle ore 14:00 di lunedì 28/02/2022 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member;

– dalle ore 14:00 di martedì 01/03/2022 vendita estesa anche ai Black&White Member;

– dalle ore 14:00 di mercoledì 02/03/2022, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20;

– giovedì 03/03/2022, sempre a partire dalle ore 14:00, al via la vendita libera