Dovranno aspettare ancora a lungo i tifosi della Juventus prima di rivedere Paul Pogba illuminare il prato dell'Allianz, a causa del tragico infortunio che molto probabilmente lo costringerà a restare lontano dai campi fino a gennaio. Non bisognerà attendere molto invece, per quella che sarà la prima gara ufficiale della Vecchia Signora, la quale ospiterà il Sassuolo in uno Stadium che, si preannuncia già tutto esaurito. Nella mattinata di oggi infatti è scattata la vendita libera e si sono verificate code per più di un ora di attesa.