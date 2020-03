Exor chiude il 2019 con il valore delle partecipazioni in aumento di 6 miliardi di dollari, un incremento del 32,5% rispetto al 2018. Il Net Asset Value sale da 19,7 a 26,1 miliardi di dollari. Cresce anche l'utile consolidato da 1,34 a 3 miliardi di euro. La società finanziaria della famiglia Agnelli (proprietaria della Juventus) propone all'assemblea degli azionisti in programma a maggio di confermare l'attuale consiglio di amministrazione e il pagamento di un dividendo di 0,43 euro per azione: il monte dividendi sarà di 100 milioni di euro.