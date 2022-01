Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter. "Ha vinto la squadra che fatto qualcosa di più", il suo parere. "Nella boxe l'Inter avrebbe vinto ai punti. Però entrambe devono migliorare se vogliono competere a livello internazionale. I ragazzi di Inzaghi hanno fatto i primi 15' ad alta intensità e prodotto alcune buone occasioni. Poi il calo e l'equilibrio. Tra i bianconeri non mi è piaciuto nessuno in particolare, ma ho ammirato la grinta e la volontà di tutta la squadra. Non va dimenticato che ad Allegri mancavano diversi elementi".