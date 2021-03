I bianconeri che non hanno raggiunto le rispettive nazionali continuano a lavorare alla Continassa agli ordini di Mister Pirlo. Questo il report della sessione di sabato: "Continua il programma di allenamento per i giocatori della Juventus che non sono impegnati con le loro nazionali, con i ragazzi tornati in azione due giorni fa. La Juve si è riunita ancora questa mattina, al JTC Continassa, per concentrarsi ancora una volta su esercizi tecnici e possesso palla. Ora la squadra avrà due giorni di riposo: domani e lunedì, prima di tornare ad allenarsi martedì pomeriggio".