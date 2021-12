Intervistato da Tuttosport, il direttore sportivo Walter Sabatini ha anche consigliato un possibile nome a sorpresa per il mercato della Juve (e del Milan), citando il centrocampista classe 1999 del Bologna Mattias Svanberg. Ecco le sue parole: "Alla Juventus o al Milan vedrei bene Svanberg, ma tanto a gennaio il Bologna non lo venderà mai. Può giocare a due, fare la mezzala nel centrocampo a tre: ha intuizioni, strappa, segna. Di lui in passato ho parlato con Leonardo per il Psg e con Ancelotti, ai tempi dell'Everton".