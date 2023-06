Il termine della stagione calcistica coincide con l’apertura, anche se non ufficiale, della finestra di mercato. In casa Juve, quasi tutte le energie sono volte all’obiettivo di sfoltire la rosa, cedere gli esuberi e fare cassa; oltre a puntellare la squadra che il prossimo anno sarà a disposizione di Massimiliano. Quasi tutte, perché la dirigenza bianconera non perde di vista il mercato dei talenti da inserire nel settore giovanile, con la speranza che nel giro di qualche anno possano tornare utili alla prima squadra. In questo contesto va inserito l’acquisto didall’Difensore centrale classe, nell’ultima stagione ha giocato nella squadradel club di Barcellona. Come successo nell’estate del 2021, la Juventus torna a pescare nei campionati giovanili spagnoli un difensore centrale. Quella volta toccò a Dean, ormai noto ai più. Nonostante si parli della stessa posizione di campo, però, non c’è da aspettarsi un profilo simile.Partiamo dai numeri. Nell’Espanyol terzo classificato nel campionato Juvenil B, Bruno Martinez è stato convocato per tutte le 30 partite, ne ha giocate 28, 21 da titolare per un totale di 1987 minuti in campo. Per lui anche un gol segnato e – statistica curiosa -, un solo cartellino giallo che per un difensore centrale sembra un numero per nulla banale.Come dicevamo, il profilo è ben diverso da quello di Dean Huijsen. Certamente, Bruno Martinez appare più strutturato dal punto di vista fisico. Rispetto all’olandese, però, ha meno propensione alla prima costruzione del gioco, a trovare linee di passaggio per scavalcare la pressione avversaria e, in generale, meno tecnica.Adesso la palla passa a, confermato oggi sulla panchina dei bianconeri. A lui, maestro del ruolo, il compito di accelerare il processo di crescita del classe 2006 che, dopo aver catturato l’attenzione degli scout bianconeri,