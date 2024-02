VOGLIA DI JUVE



ENTRO APRILE

La rete di Danielea 5 secondi dallo scadere del match contro il Frosinone è ancora ben impressa nella testa dei tifosi juventini, che hanno riassaporato il sapore della vittoria dopo 4 partite di fila in cui non erano riusciti a farlo. Gli stessi che continuano a chiedersi perchè nelle uscite precedenti non sia stato preferito il numero 24 ad Alex Sandro, che è stato protagonista in negativo rispetto ad alcune reti subite.Ora però questo dilemma sembra essere stato risolto definitivamente, anche se c'è uno ben più cruciale da risolvere. Il riferimento va, ovviamente, al discorso rinnovo, con la società della Continassa che vorrebbe estendere il prolungamento ad un biennale, abbassando la cifra di 3 milioni che percepisce attualmente. Il giocatore accetterebbe senza troppi patemi, come dichiarato anche dal suo procuratore Davide Torchia nell'intevrista rilasciata ieri ai microfoni di Sportitalia: "Parole che non lasciano dubbi e che confermano la volontà di Rugani di restare in bianconero, anche se il tempo stringe e bisogna accelerare i tempi. Proprio per questo, il giocatore e il suo entourage aspettano una chiamata a breve termine dalla società, possibilmente entro aprile: "Ora sono rimasti pochi da rinnovare, tra cui Daniele. Siamo a marzo, restiamo in attesa,. Il messaggio è stato mandato, si attende la risposta del destinatario.