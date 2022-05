Salvo particolari esigenze o cambiamenti, Daniele Rugani resterà alla Juve anche per la prossima stagione. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il difensore non figura nella lista dei (tanti) giocatori per cui il club bianconero proverà a cercare un'altra destinazione, in un mercato che si preannuncia particolarmente caldo sia in entrata che in uscita. Non si esclude l'ipotesi di una cessione in prestito, invece, per Luca Pellegrini, ma tutto dipenderà dagli altri movimenti che riguarderanno la rosa.