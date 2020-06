Secondo quanto riportato da Tuttosport, Daniele Rugani sarebbe il principale indiziato a lasciare la Juventus a fine stagione. Il difensore piace tanto alla Fiorentina e in tanti scommettono in una sua presenza tra le contropartite che Paratici presenterà a Rocco Commisso per abbassare la richiesta di 70 milioni di euro. Anche in Premier la situazione è decisamente appetibile, per giocatore e Juventus (che chiede non più di 20 milioni): sulle sue tracce c'è l'Arsenal, ma anche il Wolverhampton ha fatto un sondaggio. Gli stessi Wolves che detengono il cartellino di Raul Jimenez. Che stia per nascere uno scambio?