Daniele, difensore della Juventus, è intervenuto sul canale Twitch della Juve. Le sue parole sulla sua partita più importante:"Inter-Juve dello Scudetto. Quella partita famosa vinta 3-2, non sono state così emozioni positive, una montagna russa tra felicità, sconforto e disperazione ma l'emozione e l'adrenalina non me ne ricordo altre. Siamo passati da vincere il campionato a perderlo a gettare ogni speranza e poi in tre minuti ci siamo trovati ad averlo vinto".