Buone notizie per i tifosi: Danieleha superato. Oggi ha partecipato regolarmente all'allenamento e sarà disponibile per la prossima sfida contro il Napoli. La sua presenza rappresenta un rinforzo importante per la squadra, aggiungendo opzioni al reparto difensivo e contribuendo alla solidità complessiva della squadra. I tifosi possono ora attendersi di vedere Rugani scendere in campo nella prossima partita, pronto a dare il suo contributo per ottenere un risultato positivo.