La squalifica di Matthijs de Ligt concede oggi una grande occasione a Daniele Rugani, titolare nella Juventus nel match contro il Milan, uno degli ultimi ostacoli importanti fra i bianconeri e lo scudetto. In attesa dei recuperi di Chiellini e Demiral, il classe 1994 di Lucca, in scadenza con la Juve nel 2024, si gioca allo stesso una carta importante verso la conferma e come vetrina per potenziali acquirenti.