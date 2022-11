Sembra essere destinato ad una nuova partenza Daniele Rugani, che dopo Cagliari e Lione potrebbe fare le valigie per la terza volta da quando è alla Juventus. Il difensore infatti non ha entusiasmato particolarmente in questo avvio di stagione e l'ascesa di Gatti gli avrebbe chiuso le porte anche come 'terza scelta'. Proprio per questo, ipotizzare una sua partenza nella finestra invernale nasce piuttosto spontaneo, con la Juve che ascolterà attentamente le proposte che le verranno presentate.