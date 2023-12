Le porte della Continassa si sono aperte questa mattina per seguire l'allenamento della Juve in preparazione alla sfida contro il Napoli. Tra gli assenti c'era anche Daniele Rugani. Il difensore italiano infatti ha saltato l'allenamento per influenza. Niente di preoccupante quindi anche perché in difesa Allegri ha ritrovato sia Alex Sandro che Danilo. QUI per seguire tutto l'allenamento della squadra.