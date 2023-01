Sampdoria alla ricerca di rinforzi utili per la lotta salvezza: tra i primi club ai quali i doriani hanno bussato c'è proprio la Juventus, che in vetrina ha dei pezzi pregiati niente male. Su tutti, la situazione di, che ha poco minutaggio in bianconero e un ingaggio ancora pesante.Secondo quanto riportato da Sportitalia, ecco che il difensore potrebbe allora partire, in direzione Genova e naturalmente in prestito. La Juve però dovrebbe prima cautelarsi con qualche innesto, magari sulle fasce. Al momento, complice anche l'assenza di Bonucci per infortunio, il reparto resta corto. E lo stesso Rugani potrebbe essere titolare nella sfida di domani di Udine, che affronterà all'Allianz Stadium.