"Sarei felice di rimanere alla Juventus. Dobbiamo parlarne. Ognuno farà la sue valutazioni. Di base sono un giocatore del club bianconero, ho ancora tre anni di contratto e sono a disposizione per tutti". Queste, le parole di Daniele, di rientro a Torino dopo le esperienze al Rennes e al Cagliari. Adesso? Resta sul mercato, in attesa di capire la situazione di Demiral. Intanto, come raccontato da Sky Sport, il centrale è finito nel mirino dell'Empoli. Da quella zona della Toscana, Rugani è partito ormai diversi anni fa.