Nikolapuò restare alla Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore può infatti rinnovare con i viola nonostante le voci di mercato che lo vedono conteso tra Inter e Juve. Il contratto del difensore, al momento, scade nel 2023.E la Juve? Occhio anche alla situazione in difesa. Intanto, fumata bianca tra Juve e Sampdoria per il passaggio in blucerchiato di Daniele Rugani. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l'incontro fra i due club ha avuto un esito positivo, con i bianconeri che hanno accettato di contribuire al 50% dell'ingaggio del difensore