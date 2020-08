Contatti già avviati tra la Juve e il Valencia per Daniele Rugani. Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore il club spagnolo è tornato a farsi vivo per il difensore centrale della Juventus ma pure per il laterale difensivo Mattia De Sciglio, out per infortunio dalla ripresa del campionato post-Covid. Rugani è ormai stato relegato a quinto difensore nello scacchiere dei bianconeri e dalla prossima stagione ci sarà anche Cristian Romero. Uno dei due, quasi certamente, partirà.