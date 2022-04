Daniele Rugani al termine della stagione potrebbe salutare la Juventus. Stando a quanto riporta calciomercato.com la società bianconera potrebbe cedere il difensore per risparmiare l'ingaggio. Rugani attualmente percepisce 3 milioni di euro a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Il giocatore è considerato da Massimiliano Allegri come una valida riserva ma ha un ingaggio pesante.