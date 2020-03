Purtroppo #Rugani è solo il 1° in Serie A, a breve potrebbe uscire un altro nome importantissimo — Matteo Caronni (@MCaronni) March 11, 2020

La societàha comunicato nella serata di ieri, tramite il sito ufficiale, che il difensore centrale della Juventus e della Nazionale italiana, Daniele Rugani, è risultato positivo al nuovo virus COVID19. Il giocatore è risultato asintomatico ed è già in isolamento. Una brutta tegola per la Juventus ​e per il calcio italiano. Juventus e Inter, infatti, sono già in isolamento a hanno sospeso le attività agonistiche. Ma potrebbe non finire qua, infatti, secondo quanto affermato dal giornalista di Telelombardia, Matteo Caronni quello di Rugani non sarebbe un caso isolato: "Purtroppo Rugani è solo il 1° in Serie A, a breve potrebbe uscire un altro nome importantissimo​".