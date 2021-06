Futuro incerto per Daniele Rugani. Il difensore, dopo un anno in prestito per metà al Rennes e per la seconda parte di stagione al Cagliari, rientrerà alla Juventus, che ancora deve decidere il da farsi. Tenerlo come riserva oppure cederlo? Stando a quanto riporta Sampnews24, il club bianconero potrebbe inserire l’ex Empoli nella trattativa con la Sampdoria per Emil Audero, ex bianconero valutato dai blucerchiati circa 20 milioni di euro.