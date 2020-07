Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ieri ha parlato in conferenza stampa di Daniele Rugani, difensore bianconero impiegato ben poco: "Non sono d'accordo sulle brutte prestazioni di Rugani perché a Milano aveva fatto bene fino al sessantesimo, poi è rimasto vittima del crollo di tutta la squadra. Ha giocato poco perché in alcuni momenti della stagione abbiamo ritenuto importante l'esperienza di Bonucci. Meritava di giocare di più, in questo senso le responsabilità sono più dello staff tecnico". Il tecnico lo lancerà dal primo minuto nella sfida contro l'Udinese: Bonucci, squalificato, non sarà della partita.