L'errore di valutazione, la trattativa troppo lunga, così Daniele Rugani ha sfiorato la Roma senza mai raggiungerla davvero. C'è stato un momento in cui tutto sembrava fatto, ma un'improvvisa frenata ha rallentato il colpo, con i giallorossi che - dopo aver riaperto i colloqui - si sono buttati alla ricerca di nuovi profili. E l'ha trovato in Chris Smalling alla Roma, complicando tutto. Per Rugani mancano ormai poche ore alla fine del mercato e la Juve dovrà cercare una sistemazione valida oltre che redditizia. Non è ancora finita, dice Pavel Nedved da Montecarlo, ma certamente ora è tutto più complesso.



ESUBERO - Rugani - come spiega il Corriere dello Sport - è un caso, un esubero messo praticamente alla porta, tanto da non essere convocato nella prima gara di campionato contro il Parma, perché in trattativa per lasciare Torino. Il tempo stringe, il caso va risolto e la dirigenza lavora con l'agente di Rugani in questa direzione. Ma mancano nuove offerte. Basteranno 4 giorni?