Come riferisce Repubblica, è tutt'altro che definito il futuro di: a dispetto dell'interesse del Galatasaray, il centrale della Juventus non vorrebbe andare all'estero. Potrebbe invece dire sì alla Sampdoria, che sarebbe interessata al suo acquisto. I blucerchiati sarebbero disposti a pagare metà dell'ingaggio (3 milioni di euro), ma prima di affondare il colpo dovrebbero cedere un difensore: Murillo è in cima alla lista.