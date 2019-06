Your browser does not support iframes.

In attesa di definire il suo futuro nella prossima finestra di mercato, il difensore della Juventus Daniele Rugani nei giorni scorsi si è concesso un viaggio negli Emirati Arabi insieme alla compagna Michela Persico. Numerose le immagini pubblicate su Instagram dalla coppia, che ha alloggiato in uno splendido hotel di Abu Dhabi, durante la breve vacanza; tra queste, alcune immortalano i due presso il parco acquatico della vicina Dubai intenti a giocare in acqua con delfini e leoni marini. Al rientro in Italia la coppia ha fatto poi rotta verso la provincia di Lucca, territorio in cui è nato e cresciuto Daniele.