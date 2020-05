Daniele Rugani non fa parte delle prime scelte di Maurizio Sarri. Lui stesso ne è consapevole, ha davanti a sé Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral, e per spiccare il volo sa che dovrà lasciare la Juventus. A gennaio era stato difeso dagli assalti di mercato in seguito all’infortunio del turco e alla lunga degenza del capitano bianconero, ma quest’estate lo scenario muterà. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la Fiorentina considera Rugani una prima scelta per rinforzare la retroguardia, con German Pezzella e Nikola Milenkovic costantemente nel mirino di club di Serie A ma soprattutto esteri.