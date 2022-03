Il rigore non c'era, perchè si è trattato di un'autogiocata. Ma qualche brivido l'ha comunque creato. Dopo il penalty procurato contro il Villarreal, Daniele Rugani non ha convinto fino in fondo nemmeno nel match contro la Salernitana, tradendo forse un po' di tensione dopo un periodo comunque positivo, in cui ha trovato continuità e buone prestazioni. Da Tuttosport, quindi, arriva per lui una bocciatura (5.5): "Un piccolo brivido sulla carambola piede-gomito che ai giocatori della Salernitana suona come un rigore negato. Non è fallo, ma la sua faccia racconta tutta la tensione del momento. Fortunato quando si perde Bonazzoli che stava per beffare Szczesny". Più "clementi" gli altri giornali, che scelgono di promuoverlo.

