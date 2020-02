Dopo essere andato due volte vicino all'addio alla Juventus prima l'estate scorsa poi nel mercato di gennaio ( QUI la conferma),potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: nonostante l'arrivo sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri, suo mentore ai tempi dell'Empoli, il difensore classe '94 non sta trovando molto spazio. A 25 anni (ne compirà 26 a luglio) Rugani ha voglia di giocare con più conitnuità e ritornare a quei livelli raggiunti quando arrivò alla Juventus. Per questo, in estate, può lasciare i bianconeri.