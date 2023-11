La Juventus sta lavorando anche al rinnovo di Rugani, il cui contratto scadrà a giugno. Come scrive calciomercato.com, l'ingaggio attuale si aggira intorno ai 3 milioni di euro, la richiesta della società è quella di fare un sacrificio per abbassarsi lo stipendio a 1,5 milioni di euro anche se al momento la proposta non soddisfa ancora il giocatore. I dialoghi però vanno avanti con ottimismo e fiducia, è importante specificare che Rugani non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Juve e la sensazione è che alla fine si possa trovare un accordo.