Daniele Rugani poteva avere la chance di giocare la sua prima partita da titolare in questa stagione, sabato contro il Verona, ma il difensore ex Empoli ha dovuto dare forfait a poche ore dall'inizio del match a causa di un attacco di gastroenterite. Rugani anche ieri non era al meglio, ma le parole di Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa promettono bene: