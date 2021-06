Rientrato alla Juve e in attesa di conoscere il proprio futuro (c'è chi scommette su una sua permanenza a Torino col ritorno di Allegri in panchina), Daniele Rugani si gode questa prima tranche di vacanze estive con la bellissima fidanzata Michela Persico. I due sono a Dubai, e tengono aggiornati i loro follower su Instagram quasi in tempo reale: nelle immagini spiagge da sogno, escursioni nel deserto (anche in groppa a un cammello), addirittura una gita in mongolfiera. Mai come in queste ore, le ansie del calciomercato sono assai lontane per il difensore…



