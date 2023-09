Non solo per Aaron Ramsey ( LEGGI QUI ). Anche per Danielela giornata di oggi, 21 settembre, porta con sè il ricordo del primo gol con la maglia della. Nel suo caso correva l'anno 2016: il difensore ebbe il merito di aprire le marcature in un match casalingo contro il Cagliari, poi terminato con un secco 4 a 0 con le reti di Gonzalo Higuain e Dani Alves, oltre che con un autogol di Luca Ceppitelli all'83'. Di certo un momento memorabile per lui, che fa parte tuttora della rosa bianconera con cui però sta trovando poco spazio.