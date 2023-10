Laha avviato i negoziati per estendere il contratto di Daniele, dimostrando l'intenzione di mantenerlo nel club. Il difensore èin scadenza a giugno prossimo, ma sia l'allenatore Massimiliano Allegri che la dirigenza ritengono che Rugani sia un elemento affidabile e prezioso per il progetto della squadra. Allegri lo considera l'alternativa ideale a Bremer, mentre per il club Rugani rappresenta uno dei nuovi leader nello spogliatoio, in grado di fungere da punto di riferimento per i giovani talenti.L'arrivo di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, ha ulteriormente rafforzato la posizione di Rugani nella rosa. Giuntoli aveva già apprezzato le qualità del giocatore ai tempi del Napoli, quando Rugani aveva comunque scelto di restare a Torino. Allegri ha sempre considerato Rugani un eccellente compagno di squadra. Con 130 presenze nel club, 8 reti e un assist, Rugani è uno dei pochi giocatori rimasti nell'era delle vittorie consecutive in campionato.L'idea che si sta delineando alla Continassa è quella di prolungare il contratto per altri tre anni, ma con una riduzione dello stipendio, seguendo il modello adottato negli ultimi rinnovi contrattuali di giocatori come De Sciglio e Perin.