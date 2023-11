Danieleintervenuto nella diretta Twitch della QUI l'integrale) ha parlato di Dean Huijsen. Le sue parole:"Giocatore con un bel prospetto, futuro che può essere importante. Dovrà dimostrare, è all'inizio, in prospettiva è un bel giocatore. Stare qua, allenarsi con noi, vedere certe situazioni è importantissimo. Deve venire con una voglia matta di imparare, apprendere, rubare a tutti noi. Non perchè siamo più forti ma perchè siamo più grandi. MI ricorda la mia situazione quando sono arrivato qui, con Chiellini, Barzagli e Bonucci. Ogni allenamento imparavo cose diverse, se lui avrà questo pensiero avrà una bella carriera ma deve volerlo, davvero essere esigente con sé stesso. Non entro nel lato tecnico, è forte si è visto e avrò modo di dimostrarlo".