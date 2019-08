L'esclusione di Daniele Rugani dall'amichevole di ieri con la Triestina, suona come qualcosa in più che una bocciatura. Suona piuttosto, come una vera e propria dichiarazione di cessione. La Roma ed il Monaco aspettano ancora, con i francesi al momento in vantaggio sui giallorossi. Come riporta Calciomercato.com, infatti, le avanzate del Monaco della scorsa settimana - per quanto si siano raffreddati i contatti - hanno messo il club del Principato in una posizione di leggero vantaggio sulla Roma. I capitolini, dal canto loro, dopo aver abbandonato Lovren, sono tornati a valutare la pista Rugani. In mezzo, c'è il blitz di Paratici a Barcellona: i blaugrana valutano e, a prescindere dal viaggio di Paratici, avevano già valutato l'ex Empoli come possibile alternativa nella retroguardia. In attesa che ci siano azioni concrete, ora è il momento delle riflessioni.