Come riporta l'edizione torinese de Il Corriere, non cessano le richieste per il reparto arretrato bianconero. Con Chiellini e De Ligt inamovibili, Bonucci pure, succede che Rugani e Demiral siano finiti sul taccuino di molti direttori sportivi. Tra le squadre in corsa, ci sono Roma e Arsenal. I giallorossi starebbero sondando la pista per arrivare al turco, su cui la Juve non fa sconti dai 40 milioni già richiesti al Milan, ed in alternativa vagliano Rugani, sul quale però si sono interessati anche da Londra, sponda Gunners. La valutazione economica del centrale ex Empoli è la stessa di Demiral.