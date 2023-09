Una garanzia, nelle idee di Massimilianoè rappresentata da Daniele. Il difensore quando chiamato in causa ha sempre risposto, più o meno bene chiaramente, finendo spesso nel mirino delle critiche dei tifosi. Quello che però "preoccupa" la Juventus è: i tre milioni a stagione percepiti vengono reputati da Madama una cifra decisamente troppo alta per una riserva. Quindi ora si sta lavorando per trovare una strategia che riduca l'ingaggio al giocatore.Come riferisce Calciomercato.com il suo contratto ora è in scadenza e potrebbe lasciare Torino a zero maa determinate condizioni. Quali? Quella di dimezzargli l'ingaggio e allungare il suo contratto per una o due stagioni. Parti al lavoro per raggiungere l'accordo. Certo è che Allegri reputa Rugani una riserva affidabile e quindi potrebbe puntare ancora su di lui.