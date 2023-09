La storia tra la Juventus e Daniele Rugani può proseguire ancora. Il difensore italiano ha il contratto in scadenza, ma a determinate condizioni la Juve pensa di prolungarglielo. Dimezzando l'ingaggio (attualmente prende 3 milioni netti) e prolungando di una o due stagioni. Lavori in corso come riporta calciomercato.com.