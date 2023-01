Una gara degna di nota, quella disputata da Danielecontro l'. Il difensore toscano si è preso sulle spalle la difesa della Juventus e l'ha trascinata verso l'ottava gara consecutiva a porta inviolata. Facendosi anche apprezzare dal tecnico Massimiliano. La posizione di Daniele sembrava potesse essere in bilico e il giocatore potesse essere ceduto già nel corso del mercato di gennaio.Le richieste per Rugani non sono mancate, lain primis si è fatta avanti per il difensore. Dopo la gara contro l'Udinese, stando a quanto riferisce Calciomercato.com però anche dalla Spagna, in particolare l'si sarebbe interessato al giocatore della Juventus. La volontà di Madama però, soprattutto dopo le garanzie fornite da Daniele, sembra sempre essere quella di non cedere il giocatore nel corso della finestra di mercato di gennaio.