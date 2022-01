4









A causa delle tante defezioni in difesa, Daniele Rugani si è riproposto come protagonista della difesa della Juventus, nelle ultime partite dei bianconeri. Il centrale ha saputo togliersi di dosso la ruggine di una prima parte di stagione passata per lo più in panchina e ha offerto buone prestazioni, senza picchi ma, allo stesso tempo, senza grandi sbavature. Si è riconfermato un calciatore sul quale Allegri può contare, nei momenti di difficoltà. Il contratto di Rugani con la Juventus scadrà nel 2024 e, adesso, si comincia a ragionare su un eventuale rinnovo. A fare il punto, sulla questione, è calciomercato.com:



IL PIANO PER GENNAIO - Segno di una fiducia mai abbandonata, perché Max sa che quando ha bisogno lui c'è. E' lì, pronto. A disposizione. Mai titolare in tanti anni di Juve e mai una parola fuori posto, è sempre stato quell'usato sicuro sul quale gli allenatori si sono affidati quando avevano bisogno. Nei giorni scorsi l'agente Davide Torchia ha fatto sapere che la volontà della Juventus è di non cedere il giocatore a gennaio, ma il club sta iniziando a fare delle riflessioni a lungo termine sul futuro del giocatore.





LA PROPOSTA DEL CLUB - Il contratto attuale di Rugani è in scadenza nel 2024, non c'è fretta di trovare una soluzione ma la società vorrebbe trovare una soluzione sull'ingaggio da circa 3 milioni di euro. Alla fine della stagione verrà fatto un punto per capire quale può essere la strada che può soddisfare entrambe le parti: l'idea della Juve è quella di proporre al giocatore un rinnovo del contratto spalmando l'ingaggio, ma non è escluso che Rugani possa fare le valigie se dovesse respingere la proposta.