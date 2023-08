A due giorni di distanza dalla sfida contro il Bologna, dalle parti della Continassa si continua a lavorare intensamente sul mercato, con i nomi di Berardi e Morata che sono quelli a generare maggior dibattito. La trattativa per l'esterno del Sassuolo è bloccata e difficilmente riuscirà a trovare uno spiraglio di luce prima della chiusura del mercato, al contrario, invece, di quella che è la situazione legata allo spagnolo. Ma in queste ore, in casa Juve sta prendendo sempre più piede l'idea di un nuovoper Daniele- Stando a quanto riportato da Goal.com, infatti, la Vecchia Signora vorrebbe prolungare i rapporti con il difensore bianconero e la formula sarebbe quella di. Sono previsti nuovi contatti tra le parti al termine del mercato stesso, quando entrambe le parti si siederanno intorno ad un tavolo per definire ogni dettaglio.