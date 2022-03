Daniele Rugani è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post Juve-Spezia. Ecco le parole del difensore: "Sono a disposizione. Ho fatto pochi allenamenti, non era facile però era importante in questo momento esserci per la squadra, per il mister. Siamo in una situazione di emergenza, sono contento di essere rientrato con una vittoria e senza subire gol. Era una partita da portare a casa e ci siamo riusciti. Vittoria di maturità? Fa parte del nostro DNA, lo abbiamo dimostrato tutta la stagione. Il passo successivo sarà quello di chiudere prima le partite, fare più gol e gestirle in maniera diversa. Contro tutti, con i cinque cambi, le partite possono girare da un momento all'altro. Oggi siamo stati bravi, però in generale penso che questo sia lo step successivo da fare. Come fare? Deriva tutto dalla cattiveria nel volerlo, di fare più gol di scarto. Nel primo tempo potevamo farne due o tre, ci è mancata un po' di cattiveria. Poi ti ritrovi a fare un secondo tempo di sofferenza perché sull'1-0 ci sono tante variabili e poi sono partite complicate. Oggi è andata bene, siamo stati bravi a reggere ma cercheremo di fare questo passo in avanti".