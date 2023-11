Le parole di Danielea DAZN dopo- "Siamo molto contenti di aver fatto gol nei calci piazzati, quest'anno ne avevamo fatti meno. Anche Gleison lo cercava, ne parlavamo, e io sono veramente felice di aver trovato il gol e aiutato la squadra, per tre punti fondamentali dopo un periodo positivo. Andiamo alla pausa più sereni, ma ci servirà per ricaricare le pile ed essere al massimo per l'Inter".- "Sono passati tanti anni, anche le persone che stavano alla Juve ed erano un riferimento ce ne sono meno. Io posso essere uno di quelli che quando guardi capisci dove sei, cosa stai facendo. Penso sia un ruolo importante, è una squadra giovane che si sta formando. Anche i giocatori meno da "prima pagina" sono importanti nello spogliatoio".- "Me lo auguro, è un traguardo che sognano tutti. Sarebbe una bella soddisfazione ma tutto passa da qua, dalla Juve e dal campionato. Sono contento del periodo che abbiamo fatto, ora dobbiamo ricaricarci per ripartire e fare un altro grande mese".- "La pressione ce l'avremo tutti, i punti pesano. Mancano tante partite e c'è tempo per recuperare, però sono tre punti in uno scontro diretto, forse un po' contano..:".- "La calma è la sua forza, la positività e l'energia in tutti i momenti. L'ha dimostrato in tanti anni di carriera, adesso anche lui andrà in pausa sereno e contento".