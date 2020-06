La Fiorentina guarda in casa Juventus per cesellare la propria difesa. La società viola, infatti, ha intenzione di piazzare un acquisto per la retroguardia ed il nome che circola in queste ore vicino alla squadra di Rocco Commisso è quello di Daniele Rugani, proprio della Juve. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il bianconero è in ballottaggio con il giovane del Brescia Cistana: per la Juve, Rugani è un giocatore cedibile, e sulle sue tracce non c'è solo la Fiorentina.