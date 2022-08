Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dellaMarcoha parlato delle trattative di mercato del club, segnalato anche sulle tracce di Danieledella. Ecco le sue dichiarazioni: "Il mercato è ancora aperto e la Sampdoria non si ferma qua. Chiedo un po' di pazienza a tutti quanti. Ci sono delle operazioni che vorremmo fare ma alcune necessitano di un po' di tempo. Il campionato inizia presto e questo ci ha complicato i piani, ma il mercato è ancora lungo, le operazioni non sono finite qua. Coglieremo le occasioni, tutto ciò sarà funzionale per alzare il livello della squadra".