Secondo quanto riporta Tuttosport, Daniele Rugani potrebbe avere una chance dal primo minuto contro il Brescia oggi pomeriggio (ore 15) allo Stadium. Il difensore ex Empoli potrebbe far rifiatare De Ligt che ha giocato diverse partite consecutive. In panchina ci sarà Giorgio Chiellini che però non è ancora pronto per scendere in campo ed è stato chiamato da Sarri per riassaporare lo spogliatoio e dare ulteriore carica ai suoi compagni di squadra in un momento delicato come quello che sta passando la Juve in queste settimane.